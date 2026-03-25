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Torreira in Italia (e al Franchi): "Un paese che mi ha rubato il cuore"
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Lucas Torreira si è goduto qualche giorno in Italia sfruttando la pausa per le nazionali e dagli allenamenti del suo Galatasaray. In queste giornate lontano da Istanbul, il centrocampista uruguaiano ha fatto un giro dell'Italia passando da due delle città che lo hanno visto protagonista in campo, Pescara - dove ha incontrato anche Insigne - e Firenze, dove ha potuto assistere tra le altre cose a Fiorentina-Inter, partita terminata 1-1 al Franchi. “Grazie mille, Italia - ha scritto Torreira sui social pubblicando le foto della sua "gita" in Italia - por la belleza, la cultura y los momentos inolvidables.
Un paese che mi ha rubato il cuore!".
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