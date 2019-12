VIERI SR, Male i viola. Sono da cambiare i giocatori

Bob Vieri, ex attaccante della Fiorentina e padre di un altro ex bomber gigliato come Christian, intervistato da TuttoMercatoWeb.com, ha detto la sua anche sul momento viola: "La Fiorentina sta andando male. Altro che cambio di allenatore, bisognerebbe cambiare i giocatori... Alla squadra servirebbe qualcosa di più, non è questione di giovani. Vero anche che la proprietà è nuova, e c'è bisogno di aspettare un po'...".