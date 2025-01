VIERI, Inter, Dea, Roma e Viola: il nostro calcio sta tornando

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In occasione del SFS Football Summit in corso di svolgimento a Riyad, dove stasera si giocherà la finale di Supercoppa Italiana da tra Inter e Milan, ha preso la parola l'ex centravanti delle due milanesi, nonché ex viola, Christian Vieri. Queste le parole raccolte e riportate dall'inviato di TMW: "Penso che sia importante per il calcio italiano essere qui, quello arabo è un grande mercato. Penso che il calcio italiano stia tornando, negli ultimi anni siamo andati così così ma di recente i club stanno lavorando molto bene. Negli ultimi 3-4 anni le società italiane hanno fatto molto bene: penso ai risultati europei di Inter, Roma, Fiorentina, Atalanta che ha vinto l'Europa League.

Io credo che stiamo tornando ai livelli del passato e che sia importante venire qui in Arabia per far vedere i progressi che stiamo facendo. Di recente ho parlato con Di Biagio, che allena l'Under-23 saudita, e mi ha detto che ci sono almeno 6-7 giocatori di grande talento. Penso che sempre più calciatori, in futuro, verranno a giocare in Italia e in Europa in generale".