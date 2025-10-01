Ezio Sella sulla Fiorentina: "Non vedo identità. Il potenziale c'è, mancano giocatori di personalità"

vedi letture

L'ex calciatore della Fiorentina Ezio Sella è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione "Maracanà" per parlare dell'attualità di casa gigliata. Queste le sue parole: "Credo che la Fiorentina abbia una buona rosa, dei giocatori importanti, ma in campionato ancora non vedo un'identità precisa. Vedo una squadra ancora impacciata, Pioli è un bravo allenatore ma per ora è una Fiorentina sottotono, come idee e tenuta fisica. Il potenziale c'è e credo che Pioli riuscirà a tirare fuori i veri valori di questa squadra. Per ora ha deluso.

Il carattere? O ce l'hai o non ce l'hai. Mancano giocatori di personalità, che possono dare uno scossone. Mi aspettavo da Pioli qualcosa sotto l'aspetto di solidità di squadra. Per ora non si è visto nulla in questo senso. Credo che Pioli si aspettasse qualcosa di più da Fagioli davanti alla difesa, invece...".