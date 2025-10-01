Dalla Spagna, innamorati di Amatucci per prestazioni e spagnolo perfetto
Quest'estate la Fiorentina ha ceduto in prestito Lorenzo Amatucci al Las Palmas. Il centrocampista classe 2004 ha giocato sei partite, tutte tranne la sfida con il Burgos, in Liga2 e sta facendo innamorare tanti tifosi e addetti ai lavori delle canarie. A dimostrarlo il post su Instagram del portale El Nuevo Insular che commenta così le prestazioni in campo e davanti ai media del regista toscano: "È impossibile non innamorarsi di lui, di un giocatore in prestito. Il ragazzo fa un'altra prestazione eccezionale e, subito dopo, esce per parlare ai media del club in uno spagnolo perfetto.
Saluta la telecamera, sorride e ringrazia i tifosi". Di seguito il post Instagram di El Nuevo Insular:
