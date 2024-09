VERETOUT, L'OM lo prende in giro dopo il 3-2 al Lione

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non rientrando nei piani di Roberto De Zerbi all'Olympique Marsiglia, Jordan Veretout ha lasciato la Provenza qualche settimana fa per passare all'Olympique Lione. Entrato in campo al Groupama Stadium per il big match dell'ultima giornata di Ligue 1, il centrocampista francese non è riuscito a impedire la sconfitta della sua squadra negli ultimi secondi della partita (2-3). Ma la partita è continuata sui social del club marsigliese. Tramite il proprio account TikTok, infatti, l'OM si è preso la libertà di stuzzicare il suo ex giocatore con un video in cui Mason Greenwood gli va via con una 'veronica'. Uno sfottò, nei confronti dell'ex Fiorentina e Roma, che è divenuto immediatamente virale ed è stato condiviso anche su altre piattaforme da diversi profili. Per avere la sua rivincita Veretout dovrà attendere il 2 febbraio prossimo, quando è fissato il match di ritorno.