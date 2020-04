VERETOUT, Felice del riscatto della Roma. Astori...

L'ex centrocampista viola Jordan Veretout è tornato sulla sua scelta di passare dalla Fiorentina alla Roma: "C'erano altri club ma poi mi ha telefonato l'allenatore, cosa molto importante per un giocatore. Poi tanti amici italiani mi hanno consigliato la Roma perché è un grande club, contro cui avevo avuto l'opportunità di giocare con la maglia della Fiorentina e ho quindi potuto capire cosa vuol dire scendere in campo all'Olimpico. Il mio riscatto è stato formalizzato di recente e ne sono molto contento. Astori? Era un grande capitano e una persona umile, do il massimo per essere come lui soprattutto a livello umano".