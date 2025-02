Vargas e i suoi anni a Firenze: "Persi il posto perché non rimasi coi piedi per terra"

vedi letture

Durante un'intervista con il podcast Tampodcast, Juan Manuel Vargas, ex esterno peruviano della Fiorentina, ha raccontato la sua esperienza a Firenze e le difficoltà legate ai suoi vizi. Ecco le sue parole: "Nel calcio è fondamentale rimanere con i piedi per terra, altrimenti sorgono problemi. Questo è ciò che ho vissuto alla Fiorentina: ero amato da tutti e pensavo di poter fare ciò che volevo, ma mi sbagliavo. Per questo motivo persi il posto da titolare e fui mandato in prestito al Genoa. Quando arrivai in Liguria, pensai: 'Stavo così bene a Firenze, perché ho dovuto rovinare tutto?'.

Così iniziai a bere e a ricadere nei miei vecchi vizi. L'unico modo per rimettermi in carreggiata era concentrarmi di nuovo sul calcio. Tornare a pensare solo al gioco mi ha aiutato a superare quella fase. Quando poi scoprii che avevano comprato il mio sostituto, capii che era il momento di tornare a fare sul serio".