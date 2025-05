Vanoli traccia il suo futuro: "Io ancora al Torino? Voglio costruire qualcosa insieme"

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - "Anche il presidente ha detto che ho un contratto, e la società ha l'opzione di prolungamento per un altro anno, l'intenzione è costruire qualcosa insieme: l'obiettivo è migliorarsi continuamente": così il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, conferma che continuerà a guidare i granata anche nella prossima stagione. "Dispiace aver chiuso così questo campionato, avremmo potuto fare meglio come continuità - il bilancio dell'allenatore alla vigilia dell'ultima giornata contro la Roma - e questa esperienza aiuterà anche me a commettere meno errori". Il presidente Urbano Cairo ha preannunciato una o due cessioni: "E' stato molto chiaro e non c'è nulla da aggiungere, è brutto parlare di mercato con ancora una gara da giocare ma poi con lucidità ci sederemo e vedremo come crescere" commenta il tecnico.

Vanoli troverà il collega Claudio Ranieri all'ultima panchina di una lunghissima carriera: "Ricordo bene il suo capolavoro con il Leicester, ma con lui è anche piacevole parlare di valori - dice il granata sul giallorosso - e lo avrei visto bene in Nazionale: però chissà, mai dire mai". (ANSA).