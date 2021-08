UEFA, Mancini è candidato ad allenatore dell'anno

Roberto Mancini è uno dei tre finalisti per il premio di miglior allenatore del calcio maschile per la UEFA. Il ct dell’Italia campione d’Europa - che proprio a Firenze ha iniziato la sua avventura in panchina, vincendo la Coppa Italia del 2001 - sfiderà lo spagnolo Pep Guardiola del Manchester City e il tedesco Thomas Tuchel del Chelsea per l’ambito riconoscimento che sarà consegnato il 26 agosto a Istanbul nel corso del sorteggio della fase a gironi della Champions League. Fra i primi dieci figura anche un altro allenatore italiano: l’ex interista Antonio Conte che si è piazzato al sesto posto.