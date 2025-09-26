Udinese, Runjaic su Zaniolo: "Ha dato segnali ma deve migliorare. Pronto per giocare col Sassuolo"

vedi letture

L'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida, in programma domenica pomeriggio alle 12:30, contro il Sassuolo. Il tecnico tedesco, parlando delle possibili scelte in attacco visto lo stop di Buksa e la partenza di Iker Bravo per il Mondiale Under 20, si è espresso così sull'ex attaccante della Fiorentina Nicolò Zaniolo: "Possiamo cambiare sistema di gioco giocando con due sistemi, ma anche inserire giocatori diversi tra le linee.

Zaniolo ha fatto una buona partita con il Palermo, ma deve migliorare ancora, ha dato alcuni segnali del suo talento, si è mosso molto, è pronto per giocare contro il Sassuolo, ma non è una seconda punta classica come Bayo, che però non sarà a sua volta a disposizione".