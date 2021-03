TOSTO, Nel 2021 Viola non può lottare per salvezza

Intervenuto sui temi più caldi di casa Fiorentina, con particolare attenzione alla gara contro il Genoa, il doppio ex della sfida, Vittorio Tosto, ha parlato così: “Pandemonio in casa Fiorentina? La situazione parte da lontano, già dall’ingresso della nuova proprietà. Commisso è arrivato in una piazza difficile a livello calcistico, la Fiorentina è figlia del calcio storico. Il calcio italiano nasce a Firenze. Io stravedo per la città. Grazie alla Fiorentina ho potuto ritagliarmi uno spazio nel calcio italiano vero. Ogni domenica c’era un pallone d’oro come avversario. Si dia tempo a Commisso, che ha investito tanto. Nel calcio ci sono i cicli, che durano circa una decina d’anni. Credo che la Fiorentina nel giro di 5-6 anni prenderà il via. Gli esterni a Firenze? Ancora non si sono consacrati. Biraghi, che è un giocatore importante, ancora non si è affermato. Lui, Venuti e Barreca sono ottimi interpreti, ma devono trovare equilibrio. Hanno la possibilità di farlo, ma ancora non sono riusciti a cambiare passo. Genoa-Fiorentina? Sono due piazze importanti, la storia del calcio insieme al Torino. Io che vengo dal mondo operaio e ho dovuto tenere la testa ai campioni, quando indossi maglie gloriose come queste ti senti davvero un giocatore forte. Nel 2021, sia la Fiorentina e il Genoa, non possono pensare di lottare per la salvezza. Hanno fatto la storia, devono mirare alle cosiddette sette sorelle. È un problema da risolvere da parte di chi gestisce le società”.