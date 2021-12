TORRICELLI, Ripenso alla bomba di Salerno: assurda

L'ex difensore Moreno Torricelli ha così ricordato la partita di Salerno tra Fiorentina e Grasshoppers che segnò l'eliminazione della Fiorentina dalla Coppa UEFA per via di una bomba carta che costò la sconfitta a tavolino: "Ricordarlo è assurdo, la Fiorentina andò a Salerno per devolvere parte dell'incasso dopo l'alluvione di Sarno e il disastro, quella bomba carta ci condannò all'eliminazione. Un frastuono assurdo, purtroppo uno stupido ti fa rimetterci per tutto ciò che di buono c'era dietro a quella partita. Eravamo temibili quell'anno".

Con che spirito tornaste poi in quello stadio?

"Era un'altra competizione e c'eravamo dimenticati di quell'episodio. Ci giocavamo la qualificazione Champions".

Si salverà questa Salernitana?

"La squadra è in difficoltà e non trova il bandolo della matassa. Possono cercare di farlo ma devono cambiare passo".

La Fiorentina di Italiano le piace?

"Divertente e attrezzata, sta facendo un ottimo campionato e può ambire all'Europa che conta. Italiano può far divertire Firenze, ora gli servirà la fortuna di evitare gli infortuni e avere una costanza di rendimento, ancora prima del mercato. A gennaio rinforzarsi è difficile, le qualità la Fiorentina le ha ed è da marzo in avanti che vedremo fare la differenza. Se rischi qualcosina ma lo fai per offendere l'avversario su ogni campo è un'idea che mi piace molto. Ci vuole equilibrio, certo, ma in attacco la Fiorentina è attrezzata molto bene, Vlahovic è impressionante ed è giusto sfruttare le proprie qualità".

Vlahovic è il miglior centravanti della Serie A?

"In Italia è al pari di Zapata e Immobile, sono loro tre gli attaccanti più completi del calcio italiano".