Live Fiorentina U18-Rijeka 1-0: segui la diretta testuale della finale della Viareggio Cup

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28' - Fiorentina messa bene in campo ma fase di gioco in cui si sta molto a centrocampo. Un po' calato il ritmo viola dopo l'ottimo inizio.

23' - Prova a reagire il Rijeka con la Fiorentina che ora si è abbassata però sta contenendo bene gli attacchi croati.

18' - La Fiorentina la sblocca! Grande azione dei viola conclusa da Croci che con il destro trova l'angolino basso e porta la Fiorentina meritatamente in vantaggio 1-0.

16' - Ancora pericolosissima la Fiorentina con Bianchini che conclude due volte da distanza ravvicinata ma viene murato. Beldenti poi spara fuori con il mancino.

13' - Annullato un gol alla Fiorentina! Stava festeggiando la panchina viola e in particolare Giusto che aveva messo in rete un cross su punizione. Ma la posizione di offside era evidente.

12' - Primo tiro interessante della Fiorentina con Beldenti che calcia con il mancino dal limite sugli sviluppi di un corner: palla fuori non di molto.

7' - Ci prova Croci ma para facilmente il portiere avversario Brzic.

5' - Ancora nessuna occasione per le due squadre che sono partite un po' contratte, in particolare i viola che ancora non sono riusciti a trovare trame offensive degne di nota.

2' - Subito pericoloso il Rijeka con Boskovic che in scivolata evita il peggio e chiude in corner. Dal calcio d'angolo poi nulla di fatto, allontana la difesa viola.

0' - Si parte! Primo pallone giocato dalla Fiorentina in completo viola. Rijeka in bianco.

La Fiorentina Under 18 scende in campo per la finale della Viareggio Cup contro il Rijeka. L'obiettivo dei ragazzi di Capparella è riportare il trofeo a Firenze dopo 34 anni, quando nel 1992 i viola si imposero contro la Roma. Oggi la competizione ha perso un po' dell'appeal del passato ma sarebbe una grande soddisfazione tornare a vincerla dopo che già diverse volte la Fiorentina è arrivata in finale senza portare a casa il trofeo. Firenzeviola.it vi racconterà tutte le emozioni della sfida. Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-3-1-2): Dolfi; Colaciuri, Giusto, Bianchini, Boskovic; Beldenti, Cianciulli, Mataran; Perrotti; Pietropaolo, Croci. A disp.: Pinzani, Magalotti, Durante, Fattori, Niang, Morazzini, Clarizia, Angeloni, Ikenna, Melani, Guidorizzi. Allenatore: Marco Capparella.

RIJEKA: Brzic; Vesligaj, Peteh, Tomic, Kitin, Skalamera, Serifi, Grulovic, Samateh, Jaiteh, Beviakva. A disp: Udovicic, Miskulin, Markovic, Simunic, Budanovic, Bogovic. Allenatore: Gajzler.