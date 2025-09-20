Toni su Vlahovic: "L'unica sua "colpa" è guadagnare troppo. In area di rigore ci sono poche punte come lui"

vedi letture

Il quotidiano torinese TuttoSport riporta le parole di Luca Toni che, in vista della sfida tra Juventus e Verona, ha parlato da Istanbul dove si è recato, insieme tra gli altri a Materazzi, Totti e Vieri, per la tappa della EA7 World Legends Padel Tour. L'ex centravanti della Fiorentina ha parlato di un altro ex attaccante viola come Dusan Vlahovic, oggi alla Juventus: "Penso che l’unica “colpa” che possa avere è quella di guadagnare troppi soldi, però non è colpa sua. Se gli hanno fatto quello contratto, vuol dire che all’epoca la Juve pensava che potesse valere quei soldi. Quindi penso che Vlahovic adesso abbia meno pressioni perché non è partito titolare e hanno preso altri attaccanti. Però sinceramente per me è l’unico vero “attaccante” puro, vero killer dell’area di rigore. È chiaro che deve sempre migliorare fuori dall’area, però secondo me in area di rigore come lui ce ne sono pochi. Sono contento che sia partito bene e mi piace soprattutto il suo modo di affrontare le interviste e in generale le cose con molta umiltà; si mette a disposizione della squadra e penso che veramente per Tudor sia davvero una bella cosa".

In una ipotetica classifica degli attaccanti della Serie A in che posizione metterebbe Vlahovic?

"Allora, giocando un po’ meno, potresti inserirlo un pochino più indietro in graduatoria, però sta facendo qualcosa di straordinario. Thuram dell’Inter, per me, deve migliorare in area di rigore; però abbiamo visto dall’inizio che fa dei gol da centravanti vero, di testa nei corner e punizioni. Però sai, in area di rigore, secondo me, come Vlahovic ce ne sono veramente pochi".