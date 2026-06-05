Terim stravede per Montella: "Tra lui e la Turchia si è creata grande armonia"

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Fatih Terim stravede per Vincenzo Montella. L'ex allenatore, simbolo del calcio turco e transitato anche sulla panchina della Fiorentina, in un'intervista a Tuttomercatoweb.com ha speso parole importanti per l'Aeroplanino, altro ex tecnico viola oggi ct della Turchia che si appresta a giocare il Mondiale dopo 24 anni di attesa: "Ho sempre creduto in Vincenzo, sia per la sua personalità sia per la sua esperienza e il suo talento. Tra la Turchia e Montella si è creata una grande armonia perché ha saputo fare un lavoro molto importante anche ad Adana, la mia città, all’Adana Demirspor, il club in cui ho iniziato il mio percorso calcistico. Qui da noi lavorare a livello di club è molto difficile. Da persona che ha vissuto una grande parte della carriera in un club enorme come il Galatasaray, con 30-35 milioni di tifosi, so cosa significhi la responsabilità. Ma in nazionale rappresenti un intero Paese.

Soprattutto in Paesi emotivamente intensi come la Turchia, le critiche diventano molto più dure quando le cose vanno male. Abbiamo vissuto qualcosa di simile a Euro 2024, dove ho sottolineato l’importanza di sostenere sempre l’allenatore. Perché in tornei brevi non c’è tempo per vivere separatamente gioia e delusione: ogni giudizio dovrebbe essere dato solo a quadro completo. Ha creato una forte unità nella nazionale, e non è semplice. I giocatori si conoscono già bene; quando si ritrovano non partono da zero, ma funzionano come un sistema, quasi come una squadra di club. Questo è uno dei suoi grandi meriti. Non ho dubbi che continuerà così anche negli Stati Uniti: il mio cuore è con loro”.