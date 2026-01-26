Subito problemi per Viti: costretto al cambio contro il Catanzaro, infortunio al flessore

Subito problemi per Mattia Viti. L'ex difensore della Fiorentina, rientrato dal prestito al Nizza e poi andato nuovamente in prestito alla Sampdoria, accusa acciacchi fisici già nei primi giorni in blucerchiato.

Nel corso della sfida contro il Catanzaro, infatti, il classe 2002 ha patito un infortunio al flessore sinistro, che l'ha costretto al cambio all'intervallo. Oggi il giocatore classe 2002 dovrebbe sottoporsi ad accertamenti per capire quale sarà l'entità del problema e i tempi di recupero. Al momento in casa Samp non ci si sbilancia, ma - come si legge su Primocanale - il centrale potrebbe saltare la sfida contro lo Spezia nel prossimo turno di campionato in programma sabato.