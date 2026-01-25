Lazzari su Fiorentina-Cagliari: "A volte basta un'azione per perdere"

L’ex centrocampista di Fiorentina e Cagliari, Andrea Lazzari, ha parlato della sfida di ieri giocata al Franchi: “Durante la stagione succede che tu raccolga meno di quanto hai seminato. Ma anche il contrario, non a caso il Cagliari ha avuto due partite dove ha fatto un grande risultato sia contro la Juventus che con la Fiorentina. Quest’ultima ieri ha avuto tante occasioni per fare gol. Ci sono momenti in cui crei poco ma capitalizzi tanto, e altri in cui succede il contrario ma basta un’azione dell’avversario per perdere”.