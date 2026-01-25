Lazzari su Fiorentina-Cagliari: "A volte basta un'azione per perdere"
FirenzeViola.it
L’ex centrocampista di Fiorentina e Cagliari, Andrea Lazzari, ha parlato della sfida di ieri giocata al Franchi: “Durante la stagione succede che tu raccolga meno di quanto hai seminato. Ma anche il contrario, non a caso il Cagliari ha avuto due partite dove ha fatto un grande risultato sia contro la Juventus che con la Fiorentina. Quest’ultima ieri ha avuto tante occasioni per fare gol. Ci sono momenti in cui crei poco ma capitalizzi tanto, e altri in cui succede il contrario ma basta un’azione dell’avversario per perdere”.
Pubblicità
Ex viola
Una batosta che certifica il bisogno di accelerare per un forte difensore (e il peso dell'assenza di Kean) ma è un k.o. diverso dagli altridi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Una batosta che certifica il bisogno di accelerare per un forte difensore (e il peso dell'assenza di Kean) ma è un k.o. diverso dagli altri
Copertina
Alberto PolverosiMercato, la controrivoluzione viola: tornano le ali, ma il top è ancora Fagioli. La condizione fisica è cambiata, in meglio. Contro il Cagliari fondamentale non perdere
Luca CalamaiParatici fiorentinizzi la Fiorentina. Vanoli, Kean e Gudmundsson sotto esame per il futuro. Mi piacerebbe Catherine Commisso presidentessa. Servono ancora due colpi di mercato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com