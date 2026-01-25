Udinese, Runjaic esalta Zaniolo: "Giocatore insostituibile per noi"

Il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato di Nicolò Zaniolo che sarà ancora assente per infortunio domani contro il Verona: "È un giocatore insostituibile per noi, unico per caratteristiche. Sta lavorando per fare ancora meglio ma al momento è infortunato e non ci sarà. Dobbiamo pensare a come sostituirlo, adesso c'è il Verona e dobbiamo fare meglio rispetto a quanto visto nel primo tempo contro l'Inter.

Abbiamo lavorato su un paio di elementi, il Verona è avversario scomodo, non bisogna sottovalutarlo. Ci aspettiamo di avere più possesso palla rispetto alla gara contro l'Inter, dovremo quindi gestire meglio la palla, mantenendo l'equilibrio nelle due fasi, che è fondamentale".