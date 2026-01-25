Gattuso tiene Chiesa in considerazione. Incontro tra ct e giocatore verso i playoff
L'Italia non chiude le porte a Federico Chiesa. Nonostante l'ennesima stagione difficile dell'esterno d'attacco del Liverpool, il ct azzurro Gennaro Gattuso avrà un incontro oggi a Londra con il giocatore, riporta stamani Tuttosport. Un colloquio per capire se ci siano o meno i presupposti per prendere in considerazione l'ex ala di Fiorentina e Juventus in vista dei playoff per accedere ai Mondiali in programma a marzo. Su Chiesa non mancano le voci di mercato - si è parlato di Napoli, Roma e di un suo ritorno a Torino -, ma per il momento è ancora agli ordini di Arne Slot.
