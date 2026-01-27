Difensore cercasi. Diogo Leite extrema ratio, l'obiettivo è Dragusin
Prosegue la ricerca di un difensore centrale da parte della Fiorentina che a meno di una settimana dalla chiusura del calciomercato cerca un profilo che possa andare a sostituire i partenti Pablo Marì e Viti. Il nome principale ormai da diverse settimane, scrive oggi Repubblica, è quello di Diogo Leite dell’Union Berlin, che potrebbe rappresentare la soluzione low cost più idonea.
Ma, nella testa di Goretti e Paratici, Leite è considerato l’extrema ratio dopo altri profili, più accattivanti ma anche allo stesso tempo più difficili da raggiungere. L’identikit perfetto è Radu Dragusin del Tottenham: dopo essere stato a un passo dalla Roma il rumeno piace anche al Milan ma i viola restano in corsa, nonostante l'agente abbia raffreddato la pista nelle scorse settimane. Il calciatore vuole tornare in Italia e Firenze resta un'ipotesi.
