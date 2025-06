Stanotte River-Inter, Quarta vs Lautaro. L'ex viola avvisa tutti: "Sarà una battaglia"

Lucas Martínez Quarta torna ad affrontare un'italiana. L'ex Fiorentina, quattro anni e mezzo in Italia col giglio sul petto prima del ritorno al River Plate a gennaio scorso, si prepara alla sfida decisiva del Mondiale per Club contro l’Inter (in programma stanotte alle 3) con un bagaglio non indifferente: quasi cinque anni alla Fiorentina appunto, ma anche sette precedenti contro i nerazzurri e una conoscenza approfondita di Lautaro Martínez, suo compagno in nazionale.

Il difensore del River Plate sarà molto probabilmente titolare tra poche ore nel match che vale la qualificazione agli ottavi e ha parlato in conferenza stampa: "L’Inter è una squadra fortissima, lo sanno tutti. In Argentina si segue molto il calcio italiano. Sono stati finalisti di Champions e vicecampioni di Serie A. Hanno grandi individualità, ma hanno anche cambiato allenatore da poco: può essere un fattore", ha dichiarato il centrale argentino.

Martínez Quarta ha anche ricordato l’occasione mancata contro i Rayados (nella sfida precedente del Mondiale per Club ha fallito un clamoroso gol a porta vuota): "Sapevo che quella chance poteva cambiarci il destino. È il calcio, si sbaglia… ma ci sono le rivincite. Bisogna resettare subito, altrimenti ti condiziona". Sulla sfida personale con Lautaro, autore di 5 reti contro di lui ai tempi della Serie A, è stato chiaro: "È un grande attaccante, si muove benissimo e se gli lasci spazio ti punisce. Dovrò marcarlo stretto, ma anche l’altro attaccante dell’Inter è pericoloso. Sarà un bel duello".

Infine, una riflessione più ampia: "Questa competizione dimostra che il calcio sudamericano può competere con quello europeo. La pericolosità dell’Inter sulle palle inattive? Sono partite che si decidono sui dettagli".