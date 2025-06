Calciomercato Viti, contatti costanti Nizza-Fiorentina: visite a inizio settimana prossima?

vedi letture

Continua lo scambio di documenti tra Fiorentina e Nizza per il passaggio in viola di Mattia Viti che si trasferirà a Firenze in prestito con diritto di riscatto. La trattativa per portare in riva all'Arno l'ex Empoli procede e non è in dubbio anche se servirà attendere ancora qualche giorno. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, le visite mediche di Viti potrebbero così essere programmate per l'inizio della prossima settimana.