Cholito come il Cholo? Il Pisa vuole prendere Giovanni Simeone

Il Pisa ha un sogno per l'attacco e si chiama Giovanni Simeone. Una suggestione romantica per la piazza toscana, visto che in nerazzurro ha esordito in Italia papà Diego, giocando due campionati (il primo in Serie A, il secondo in B) dal 1990 al 1992, con 62 presenze e sei gol totali in Toscana.

Nelle prossime ore, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, è in programma un contatto fra la dirigenza pisana e quella del Napoli. Il Cholito, che nell’ultima stagione ha contribuito con 30 presenze e un gol alla conquista dello scudetto, non è l’unico nome nel mirino del club neopromossa. In casa Napoli, al Pisa piacciono infatti anche Pasquale Mazzocchi e Alessio Zerbin. Nomi utili per rinforzare le fasce della squadra di Alberto Gilardino, con il quale nella giornata di oggi si registrerà il primo vero e proprio summit di mercato dopo la fumata bianca. A breve, peraltro, è attesa l’ufficializzazione del suo incarico in panchina.