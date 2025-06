Calciomercato Obiettivo Bernabé a centrocampo. Idea Sottil al Bologna per arrivare a Fabbian

Nuovo appuntamento con Chi si compra? in versione "Flash" con gli aggiornamenti di mercato che riguardano la Fiorentina e non solo.

Bernabé l'ultimo obiettivo. Rovella difficile

Adrian Bernabé è un giocatore che il Parma non vorrebbe cedere, ma la Fiorentina ha iniziato a parlarne con gli agenti. Dipenderà dalla cifra che i viola metteranno sul piatto, resta il fatto che Pioli vuole a centrocampo un profilo del genere, non muscolare. In tal senso la Fiorentina continua a cercare Nicolò Rovella, ma la clausola da 50 milioni nel suo contratto rende tutto molto complicato.

Attacco: tanti nomi

Mentre rimane la grana Kean, ancora in attesa di delineare il suo futuro, si fanno i nomi di Roberto Piccoli e Andrea Pinamonti, ma sono valutati altamente dai rispettivi club. Persiste poi Pio Esposito, che l'Inter cederà ma solo in prestito.

Fabbian-Sottil: ipotesi scambio

Sempre in mediana rimane l'interesse per Giovanni Fabbian, che l'Inter potrebbe riprendere col diritto di recompra a 12 milioni, ma i nerazzurri non paiono interessati. Per la Fiorentina c'è la possibilità di intavolare uno scambio con Riccardo Sottil, da capire se decollerà.