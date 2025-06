Gilardino arrivato a Pisa. A breve l'ufficialità come nuovo tecnico dei toscani

vedi letture

Alberto Gilardino è arrivato a Pisa. Il club toscano, promosso in Serie A, ha scelto l'ex centravanti della Fiorentina come nuovo allenatore, dopo la separazione con Filippo Inzaghi. Trovato l'accordo sull'ingaggio e sulla durata del contratto. Col tecnico arrivato in città, riporta Sky Sport, adesso si attende solo la firma e l'ufficialità.

Il nuovo legame con il club prevede un accordo biennale, con la possibilità di estenderlo per una terza stagione se si raggiunge l’obiettivo salvezza. Per Gilardino, si tratta di un ritorno in Serie A, dopo l’esperienza alla guida del Genoa, durata 50 partite, durante le quali ha dimostrato solidità tattica e capacità di gestione del gruppo. Il Pisa punta su di lui per avviare un nuovo ciclo tecnico, con l’ambizione di mantenere la categoria e costruire una base solida per il futuro.