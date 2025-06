FirenzeViola La Fiorentina torna alla carica per Rios: tutto sul centrocampista che in patria paragonano a Valverde

Il grande colpo dell’estate della Fiorentina sarà a centrocampo. Dopo aver sistemato l’attacco con l’arrivo di Edin Dzeko e la conferma di Albert Gudmundsson, gli uomini di mercato viola adesso si concentreranno sul grande centrocampista da provare regalare a Stefano Pioli prima dell’inizio della preparazione estiva e uno degli ultimi nomi emersi riguarda il colombiano Richard Rios. Si tratta di un ritorno di fiamma (qui quanto avevamo scritto qualche giorno fa su di lui) , dato che i viola lo avevano già seguito lo scorso anno durante della Copa America che lo vide con i suoi Cafeteros arrivare in finale. Adesso Pradè e soci potrebbero tornare alla carica con il Palmeiras, attualmente impegnato nel Mondiale per Club dove si è dimostrato una delle sorprese di questa prima fase del torneo, classificandosi al primo posto del proprio girone A che lo vedeva assieme a Inter Miami, Porto e AL Ahly.

Caratteristiche

La sua è una storia particolare. Prima del 2020 praticava il Futsal e fu proprio durante la partecipazione del Sudamericano Under 20 di Futsal, nel 2018, che Rios attirò l'attenzione del Flamengo, che decise di tesserarlo come calciatore. La prima presenza tra i professionista con la maglia rossonera dei mengãos è datata 21 gennaio 2020 e da quel momento la sua carriera ha subito un’ascesa che lo ha portato a vincere due campionati brasiliani e ad essere uno dei migliori prospetti della nazionale colombiana - con la quale lo scorso anno si laureò vice campione d’America, perdendo la finale contro l’Argentina -. In patria lo paragonano, come semplici caratteristiche, a Federico Valverde del Real Madrid o ad Ederson dell’Atalanta.

Si tratta di un calciatore la cui struttura fisica riesce a compensare una leggera carenza per quanto riguarda i centimetri. Tra le sue migliori qualità c’è sicuramente quella di avere grande dinamicità abbinata ad una buona tecnica di base, data dal suo passato nel Futsal. È anche dotato di un gran tiro dalla distanza e in generale di un grande forza nelle gambe. Al Palmeiras, in poco più di due anni, ha accumulato 135 presenze, condite da 11 reti e 8 assist. Occhio però anche ad alcune evidenti lacune. Il dato sui passaggi può essere migliorato, inoltre - cosa da tenere di conto per un suo eventuale approdo in Serie A - è un centrocampista molto “anarchico”, che spesso si stacca dalla propria zona di riferimento per andare ad occupare altre zone di campo. Pur essendo un centrocampista centrale tende spesso ad allargarsi sulla destra e ciò si riflette sulla heat map (che troverete a correlazione del pezzo) e sul dato molto alto che riguarda i cross che effettua. Anche dal punto di vista mentale può ancora crescere ulteriormente, dato che finora si è spesso dimostrato il classico giocatore che difficilmente riesce a fare uno switch nel corso dei 90 minuti. Tradotto: quando inizia male una partita difficilmente va a migliorare, né è un esempio Inter Miami-Palmeiras giocata ieri notte.

Pronto per l’Europa

Detto delle caratteristiche, Rios è un calciatore assolutamente pronto per il salto in Europa. Lo era anche un anno fa dopo la Copa America a dire il vero. Assieme a Jhon Arias è considerato il miglior giocatore del calcio colombiano e l’età può dargli anche quella maturità tale per affrontare il cambio di continente senza accusare troppo il nuovo contesto. Anche perché il calcio brasiliano, al momento, ha il miglior movimento di tutto il Sudamerica. Da sei anni vince la Libertadores (2 Flamengo, 2 Palmeiras, Fluminense, Botafogo), nel Mondiale per Club le squadre carioca sono le assolute protagoniste (due di esse sono già passate, altre due sono prime nei rispettivi gironi) e tutti gli anni riesce a tirare su una serie di talenti venduti a peso d’oro ai migliori club d’Europa. Chissà che Rios non possa essere il prossimo.