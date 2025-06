FirenzeViola Fiorentina, 4 colpi in un mese: c'è (forse) una nuova chiarezza di idee. Centrocampo: Bennacer esce dai radar

vedi letture

Lanciarsi in toni entusiastici sul mercato è sempre pericoloso, però ad un mese esatto dalla chiusura del campionato la Fiorentina ha già messo a segno quattro colpi: Dzeko, Fazzini, Viti e... Gudmundsson. Quello dell'ex genoano a tutti gli effetti va definito un colpo soprattutto alla luce delle perplessità che c'erano di fronte ai 17 milioni da sborsare (poi calati a 13) e anche di un senso di sfiducia sulla sua possibile permanenza che stava iniziando a prendere il sopravvento. Dunque quattro colpi a cui comunque occorre aggiungere il prolungamento del contratto di De Gea, operazione certamente non banale visto che il portiere si è legato ai viola fino al 2028. La Fiorentina si candida per ora come regina del mercato, ma è chiaro che gran parte delle valutazioni passeranno soprattutto da Kean. Il periodo in cui si accenderà la clausola si avvicina e l'Arabia può rappresentare un pericolo. La Fiorentina - forte anche del gradimento del giocatore verso la piazza e il club - spera di tenerlo, ma per ora siamo nel campo appunto delle speranze. E l'ulteriore capacità dei dirigenti si valuterà sull'eventuale sostituto dell'ex juventino. In queste settimane intanto abbiamo sottolineato la decisone della Fiorentina di non riscattare praticamente nessuno dei prestiti (eccezion fatta per Gud) costati in totale quasi dodici milioni per un solo anno. Visto però il modo di agire dei viola c'è da dire che per adesso - per adesso - c'è stata chiarezza di idee e rapidità d'azione, evidentemente anche grazie alle precise indicazioni di Pioli e alle sue richieste di avere in ritiro una squadra molto simile a quella che inizierà la stagione.

Centrocampo: no a Bennacer

Dopo Fazzini che oggi svolgerà le visite mediche, la Fiorentina si concentra su un altro colpo. Potrebbe essere in effetti un bel nome quello che andrà a completare un reparto che in un ideale 3-5-2 sarebbe formato al centro da Fagioli e Fazzini. Tante volte si è parlato del possibile arrivo di Ismail Bennacer, fedelissimo di Pioli con cui ha vinto anche lo scudetto al Milan. La Fiorentina però pare aver deciso di non puntare su di lui considerato che, dopo una attenta analisi, non risulta rientrare nei parametri economici e tecnici. Tra l'altro, a conferma di quanto la Fiorentina non voglia lasciare nulla al caso, Bennacer è destinato anche a partecipare con la sua nazionale alla Coppa d'Africa prevista dal 21 dicembre al 18 gennaio e rischierebbe quindi di star fuori almeno un mese. Un'assenza che la Fiorentina non può permettersi in un periodo delicatissimo della stagione. Resta da capire a questo punto se la Fiorentina voglia puntare più su un regista o su un calciatore che possa avere anche fisicità in una mediana che adesso non ne ha moltissima.

Dodo e il futuro

Il futuro del brasiliano continua ad essere in discussione. Dodo ha un contratto con i viola fino al 2027 e nel dicembre scorso ha fatto una richiesta per rivedere l'accordo. Da quel che emerge (anche il ds Pradè lo spiegò un mesetto fa) a gennaio la Fiorentina lo avrebbe accontentato, ma quell'accordo poi non è mai stato firmato dal calciatore. Ecco, quel possibile accordo è ancora pronto, sul tavolo. Se poi si dovesse arrivare alla rottura l'impressione è che la Fiorentina pretenda tanti soldi (25 milioni, ma forse anche di più) per farlo partire. Oppure, addirittura, verrà fatto andare a scadenza.