Spalletti: "Vlahovic titolare? Può essere, ma non carichiamolo di pressioni"

Spalletti: "Vlahovic titolare? Può essere, ma non carichiamolo di pressioni"FirenzeViola.it
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Ieri alle 14:05Ex viola
di Redazione FV

In vista della trasferta contro il Lecce, il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato della possibilità di vedere Dusan Vlahovic dal primo minuto: "Può essere. Poi vediamo se tutto procederà in maniera normale da qui a domani sera. Non dobbiamo caricarlo di troppe pressioni". La titolarità del serbo può essere un indizio anche per la giornata successiva in cui la Juventus incontrerà la Fiorentina. Ciò può dunque portare Vlahovic a partire titolare contro la sua ex squadra.