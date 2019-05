SPAL, Semplici può lasciare Ferrara solo per i viola

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il futuro di Leonardo Semplici non è ancora del tutto scritto. Nonostante il Presidente Mattioli abbia dichiarato, in conferenza stampa, che il mister ha chiesto una settimana di tempo per poi esprimere le sue volontà per il futuro, la permanenza e il rinnovo dell'allenatore estense non sembrano impossibili. Sempre secondo il quotidiano, infatti, Semplici potrebbe lasciare Ferrara solo per un eventuale chiamata dalla Fiorentina.