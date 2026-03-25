Pazzini: "Coppia in nazionale? Kean sta facendo fatica. Esposito titolare"

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L'ex attaccante viola e della nazionale Giampaolo Pazzini è intervenuto ai microfoni di SportMediaset, per parlare dell'Italia a poco più di 24 ore dalla sfida contro l'Irlanda del Nord: "Le scelte di Gattuso mi hanno convinto, ha portato avanti l'idea di gruppo. Sono tutti insieme da diverso tempo. Abbiamo tutti gli attaccanti che ci possono portare al Mondiale".

Sulla coppia migliore da mettere in campo, l'ex viola si è soffermato anche sull'attuale attaccante gigliato Moise Kean: "La scelta dipenderà molto dalle condizioni fisiche. Kean sta facendo fatica, Raspadori è rientrato da poco… Penso che Pio Esposito sarà sicuramente uno dei due".

Pazzini ha poi commentato la scelta di lasciare fuori dai convocati anche due ex viola come Bernardeschi e Zaniolo: "Stanno facendo un campionato importante, potevano sicuramente esserci. Gattuso ha portato avanti più il discorso del gruppo, poi dipende anche dai moduli. Forse sarebbe stato difficile trovar loro un ruolo".

Infine sulla possibilità di andare al Mondiale: "Il mio è un augurio, dobbiamo…".