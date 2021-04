SILVA, El Tanque graziato: può ricominciare a giocare

Fermo dal 31 ottobre 2020 (squalifica di 24 mesi) per non aver superato un controllo antidoping risalente all'aprile del 2019, l'ex attaccante viola Santiago Silva potrà oggi tornare a giocare. Lo riporta il media argentino TyC Sports, spiegando come sia stato graziato dal tribunale disciplinare federale dell'AFA, che ha riconosciuto la sua linea difensiva per cui i valori sballati sarebbero da far risalire ad una cura per la fertilità. A 40 anni suonati, la punta che per una stagione ha vestito la maglia della Fiorentina non pensa ancora al ritiro dal calcio giocato, nonostante abbia recentemente conseguito il patentino per allenare.