Si muove la Turchia per Capezzi: il regista della Carrarese cercato da due club

Si muove il mercato turco nei confronti di Leonardo Capezzi. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, da anni il centrocampista è un pilastro della Carrarese, con cui ha ottenuto anche la storica promozione in Serie B di due anni fa oltre che la salvezza della scorsa stagione. Adesso sul giocatore si stanno muovendo vari interessi dalla Turchia, come riporta Tuttomercatoweb.com che parla di Istanbulspor e Sakaryasport, squadre che militano in TFF 1.

Lig, ovvero la seconda serie del paese. I contatti fra le parti sono in corso per provare a trovare un accordo entro il 12 settembre, giorno in cui si chiuderà il mercato nel paese a cavallo fra Europa e Asia occidentale.