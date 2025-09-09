Si muove la Turchia per Capezzi: il regista della Carrarese cercato da due club
FirenzeViola.it
Si muove il mercato turco nei confronti di Leonardo Capezzi. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, da anni il centrocampista è un pilastro della Carrarese, con cui ha ottenuto anche la storica promozione in Serie B di due anni fa oltre che la salvezza della scorsa stagione. Adesso sul giocatore si stanno muovendo vari interessi dalla Turchia, come riporta Tuttomercatoweb.com che parla di Istanbulspor e Sakaryasport, squadre che militano in TFF 1.
Lig, ovvero la seconda serie del paese. I contatti fra le parti sono in corso per provare a trovare un accordo entro il 12 settembre, giorno in cui si chiuderà il mercato nel paese a cavallo fra Europa e Asia occidentale.
Pubblicità
Ex viola
Fiorentina, hai l’occasione per cercare la svolta contro i più forti. La carica di Pioli: ‘Calendario non tosto, ma bello’. Napoli e Como ci daranno risposte vere. Nicolussi e Fagioli insieme, bella idea. E sul Franchi...di Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Fiorentina, hai l’occasione per cercare la svolta contro i più forti. La carica di Pioli: ‘Calendario non tosto, ma bello’. Napoli e Como ci daranno risposte vere. Nicolussi e Fagioli insieme, bella idea. E sul Franchi...
4 Adrenalina azzurra: l'Italia fa l'ennesimo assist alla Fiorentina, che può sfruttare un Kean formato Mondiale
Copertina
Mario TeneraniFiorentina pronta per l’esame Napoli. Un 3-5-2 da opporre al centrocampo di Conte. Hojlund e Nicolussi Caviglia verso il debutto. Questa squadra merita fiducia, aspettiamola
Tommaso LoretoDa Retegui a Piccoli e Dzeko, la nuova vita di Kean. Per Pioli la difesa resta a 3. Gud rientra in anticipo, Fazzini scalda i motori
Pietro LazzeriniIl mercato non si ferma mai: gli esuberi a caccia di un'occasione. A gennaio Ceballos può tornare di moda. Parisi verso il rinnovo, Mandragora nì, Dodo no. Perché non tentare la scommessa Tomiyasu?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com