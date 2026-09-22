Juventus-Neto, ripresi i contatti per il ritorno dell'ex viola a Torino: il club vuole chiudere

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Che la Juventus stia pensando a Norberto Neto, portiere brasiliano portato in Italia dalla Fiorentina e poi passato proprio in bianconero negli anni 2015-2017, è cosa nota. Il grave infortunio di Kamil Grabara, che domani si opererà al ginocchio in Polonia, costringe infatti il club di Torino a ricorrere al mercato degli svincolati e Neto è appunto uno dei nomi in ballottaggio. E in queste ore, secondo SkySport, la Juventus ha ripreso i contatti perché vuole stringere e chiudere l'operazione al più presto.