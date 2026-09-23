Neto vicino alla Juventus, che lavora anche al futuro: occhi su Palmisani

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Dopo lo sfortunato infortunio al ginocchio di Kamil Grabara, la Juventus ha deciso di puntare su Neto, ex portiere della Fiorentina, per completare il reparto alle spalle di Guglielmo Vicario. Il brasiliano, che conosce bene sia la Serie A sia l’ambiente bianconero, è stato preferito a Sergio Rico e Cillessen. Per Neto si tratta dunque di un ritorno a Torino a nove anni dall’ultima esperienza con la Juventus.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, i contatti tra il club e l’entourage del portiere si sono intensificati nelle ultime ore e l’operazione è ormai definita: Neto è atteso in Italia tra oggi e domani e firmerà un contratto fino a giugno 2027. In casa bianconera, intanto, si guarda già anche al futuro. Tra i profili monitorati c’è Lorenzo Palmisani, portiere del Frosinone e dell’Under 21, protagonista di un ottimo avvio di stagione. Il classe 2004 piace però anche a Milan e Atalanta, quest’ultima in caso di eventuale partenza di Carnesecchi.