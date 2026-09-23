FirenzeViola La Fiorentina di Vanoli ai raggi X: cosa raccontano i numeri delle prime tre partite

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Dall’esordio a Venezia al pareggio con il Napoli, la redazione di FirenzeViola.it analizza in un video i primi dati della nuova gestione

Tre partite, tre occasioni per cominciare a capire che forma sta prendendo la Fiorentina di Paolo Vanoli. Il nuovo allenatore viola ha avuto poco tempo per lavorare con la squadra, ma le gare contro Venezia, Pisa e Napoli hanno già offerto indicazioni: dalle scelte di formazione alla distribuzione dei minuti, fino ai dati prodotti sul campo.

I numeri studiati da FirenzeViola

Chi è diventato subito un punto fermo? Quali giocatori hanno trovato più spazio con il cambio in panchina? E che cosa raccontano i numeri sul rendimento della Fiorentina? La redazione di FirenzeViola.it - con la voce di Francesco Benvenuti - ha raccolto le cifre delle prime tre partite di Vanoli e le ha analizzate in un video: una fotografia del nuovo corso viola prima della lunga sosta di campionato.