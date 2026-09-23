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La Fiorentina di Vanoli ai raggi X: cosa raccontano i numeri delle prime tre partite
Dall’esordio a Venezia al pareggio con il Napoli, la redazione di FirenzeViola.it analizza in un video i primi dati della nuova gestione
Tre partite, tre occasioni per cominciare a capire che forma sta prendendo la Fiorentina di Paolo Vanoli. Il nuovo allenatore viola ha avuto poco tempo per lavorare con la squadra, ma le gare contro Venezia, Pisa e Napoli hanno già offerto indicazioni: dalle scelte di formazione alla distribuzione dei minuti, fino ai dati prodotti sul campo.
I numeri studiati da FirenzeViola
Chi è diventato subito un punto fermo? Quali giocatori hanno trovato più spazio con il cambio in panchina? E che cosa raccontano i numeri sul rendimento della Fiorentina? La redazione di FirenzeViola.it - con la voce di Francesco Benvenuti - ha raccolto le cifre delle prime tre partite di Vanoli e le ha analizzate in un video: una fotografia del nuovo corso viola prima della lunga sosta di campionato.
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Copertina
Angelo GiorgettiL’avatar di Vanoli è palestrato: così è nata la missione coraggio. Oulai non è un caso, ma gestione di un talento. Il successo popolare di Joseph, tornato in Usa dopo il campionato mondiale di selfie
Mario TeneraniBravo Vanoli, ora c'è una squadra. Squilli di "Drago", De Gea, Jimenez, Fagioli. Oulai, più istinto che ragione, ma serve... La sosta come trampolino verso la rincorsa
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