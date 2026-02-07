Semioli: "La Fiorentina stasera non può sbagliare. Serve la personalità dei singoli"

Franco Semioli, doppio ex di Fiorentina e Torino, ha parlato a Sky Sport in vista del match di questa sera al Franchi. Queste le sue parole: "Si affrontano due squadre che siamo abituati a vedere diversamente. I viola stanno attraversando un momento difficile, anche se sono sicuro che riuscirà da togliersi da questa posizione. Firenze vive di calcio e merita veramente tanto. Il Toro è una squadra sempre ostica e imprevedibile, che spesso gioca meglio in trasferta. La Fiorentina però non può permettersi di sbagliare certe partite".

Ha degli aneddoti sugli anni a Firenze?: "Gli anno di Firenze sono stati importanti. Avevamo un grande allenatore come Prandelli, una squadra con due grandi attributi che in Europa se la giocava con tutte. Giocare contro di noi, specialmente in casa, era difficile per tutti e raggiungemmo due volte la Champions League".

Quanto pesa giocare per certe squadre in momenti così complessi? "La palla pesa tantissimo. Quando giochi in certe piazze esigenti se non riesci a portare a casa il risultato iniziano le contestazioni. In questi contesti deve emergere la personalità dei singoli, di rispondere ai fischi di 30 o 40mila tifosi".