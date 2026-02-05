Viviano rivela: "Fu Montella a bocciare Behrami. Non è un traditore"

Emiliano Viviano, ex portiere viola, è intervenuto al canale di arenasportium.fun rivelando un retroscena su Valon Behrami e in particolare sul suo passaggio dalla Fiorentina al Napoli nel 2012, trasferimento che portò ad essere additato come traditore dalla gran parte del tifo viola: "Racconto questo fatto perché è andata in prescrizione e perché i Della Valle non sono più presidenti. Prima dell'arrivo di Montella, Valon Behrami era l'idolo di tutti a Firenze e anche lui era legatissimo a Firenze, lo sentivo innamorato. Arriva l'allenatore nuovo e dice 'io Behrami non lo voglio". E' un diritto dell'allenatore, assolutamente, ma è per questo che è andato al Napoli, passando però come traditore a Firenze.

Io vi assicuro che se non fosse successo questo Behrami non sarebbe mai e poi mai andato via, al 100%. La società ovviamente ha tutelato se stessa. Il calciatore poi è andato a Napoli ed è passato sopra alla faccenda. Però rimane una cosa sbagliata".