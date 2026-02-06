Brekalo all'Hertha, ma poteva essere avversario della Fiorentina con lo Jagiellonia

L'ex esterno di Torino e Fiorentina Josip Brekalo ha lasciato l'Oviedo dopo soli due mesi per trasferirsi all'Hertha Berlino. L’esterno croato classe 1998, però, secondo quanto racconta la stampa balcanica è stato a lungo vicino ad un altro club: lo Jagiellonia Białystok. Alla fine l'ha spuntata la squadra tedesca ma Brekalo è stato dunque un passo dal ritrovare la Fiorentina come avversaria nei playoff di Conference che i viola faranno proprio contro i polacchi.