Dzeko ancora in gol: doppietta contro la Dynamo Dresda

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 16:15Ex viola
di Redazione FV

Altri gol per Edin Dzeko dopo la prima rete segnata all’esordio con la maglia dello Schalke 04. L’attaccante bosniaco si è reso protagonista di una doppietta contro la Dynamo Dresda, che ha poi rimontato i blu reali per 2-2. Resta l’ottima prestazione dell'ex Fiorentina, che conta 3 gol totali in 3 partite. Il primo sigillo, oggi, è arrivato con una zampata su traversone dalla destra, mentre il secondo con una botta violenta da fuori area.  