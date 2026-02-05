Il ds del Watford Nani rivela: "La trattativa per Bove è nata da un incontro in aeroporto"

Gianluca Nani, direttore tecnico dell'Udinese ma anche ds del Watford, nuova squadra di Edoardo Bove, ospite di Rai Radio 1 Sport ha raccontato del casuale incontro avuto in aeroporto con l'ex centrocampista viola da cui poi è nata la trattativa che lo ha portato in Inghilterra: "Sì, quando l'ho visto in aeroporto, ho visto che era spaesato: cercava la macchina, non la trovava e mi sono offerto di dargli un passaggio. Mi ha guardato pensando: 'Ma questo è scemo?!'. Poi gli ho spiegato chi ero, cosa facevo e si è fidato. Siamo saliti in macchina e poi, essendo entrambi romani, siamo entrati in confidenza. Sognavo l'idea di poterci lavorare insieme, ma era un giocatore troppo più forte per le nostre possibilità. Però glielo dissi: 'Io e te lavoreremo presto insieme'. E poi la cosa è andata avanti.

Lo abbiamo aiutato a fare certe procedure burocratiche e anche delle viste con alcuni specialisti importanti. Alla fine la cosa si è concretizzata. Sono contento soprattutto per il ragazzo, perché può tornare a fare quello che ha sempre amato. Edoardo è una persona incredibile, molto più matura dell'età che ha, dai grandissimi valori umani, è un capitano nato. Si è sentito subito in famiglia. Vogliamo che questa favola abbia un lieto fine".