Adriano è in Italia ed è andato a trovare Chivu e l'Inter alla Pinetina

Adriano è in Italia ed è andato a trovare Chivu e l'Inter alla PinetinaFirenzeViola.it
Ieri alle 23:20Ex viola
"Un ritorno speciale". L'Inter ha pubblicato sui propri canali social delle foto di Adriano, a Milano in occasione delle Olimpiadi invernali, che ha fatto visita ad Appiano Gentile alla squadra nerazzurra e in particolar modo al suo ex compagno Cristian Chivu, oggi allenatore della squadra. Nelle immagini che vi proponiamo di seguito possiamo vedere come i due si abbraccino affettuosamente, a testimonianza del legame che li lega.