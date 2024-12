SELLA, Italiano esagerato. E ai viola sta mancando Bove

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ezio Sella, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a Tuttomercatoweb.com durante la trasmissione televisiva TMW News. Tra le dichiarazioni, si è concentrato anche sulle polemiche derivate da Bologna-Fiorentina, con i festeggiamenti di Vincenzo Italiano a fine gara e la risposta di Daniele Pradè nel post partita: "Mi è parso esagerato il comportamento di Italiano, si può essere contenti perchè il Bologna con questa vittoria sale in classifica ma effettivamente mi è sembrato inopportuno l'atteggiamento di Italiano. Poteva esultare, ma senza quelle sceneggiate che ha fatto a fine gara. Secondo me non ha avuto rispetto per il momento che stavano attraversando Palladino e anche la Fiorentina.

Quanto ai viola è vero che sta mancando Bove, peccato perchè l'ex giallorosso stava facendo bene: è un giocatore di gran quantità e qualità, determinazione. E' un'assenza che ha un po' penalizzato il centrocampo viola. Spero che il ragazzo si riprenda bene e possa anche tornare a giocare. A gennaio se c'è qualche giocatore che possa dare una mano a questa squadra, credo che la società si muoverà per andare a prendere un centrocampista con le sue caratteristiche. In ogni caso vedo che la Fiorentina è diventata solida e equilibrata, bravo Palladino a capire che la squadra doveva giocare in una certa maniera. Il gioco è ben definito, è stata registrata la fase difensiva anche se il gol di ieri poteva essere evitato, con Dodò che era troppo distante in area di rigore da Odgaard".