SAVIC, Lascerà l'Atletico a parametro zero quest'estate

L'Atlético Madrid perde un altro pezzo in difesa. Nei giorni scorsi era emersa la possibilità di un addio da parte di Stefan Savić, centrale montenegrino ex Fiorentina, perché in cerca di una nuova esperienza lontano dalla Spagna e da Madrid. L'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, svela che il club spagnolo ha dato il via libera al difensore di 33 anni di lasciare il club come free agent quest'estate.

Al contrario invece da quanto siglato nel contratto vigente che lo legherebbe ai colchoneros fino a giugno 2025. La volontà di Savić di essere ceduto era evidente, l'Atlético ha accettato la richiesta del giocare di andarsene. Dopodiché è arrivata la decisione della società di liberarlo gratuitamente e in anticipo rispetto a quanto pattuito inizialmente.

