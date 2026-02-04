Sampdoria, il ds Mancini: "Martinelli uno dei giovani migliori in Europa. Contenti di Viti"

Il direttore sportivo della Sampdoria, Andrea Mancini, ha parlato in conferenza stampa oggi commentando il mercato invernale effettuato dal club blucerchiato, che dalla Fiorentina ha prelevato due giocatori, Tommaso Martinelli e Mattia Viti. Queste le sue dichiarazioni sui due arrivi viola:

La situazione di Viti?: "C'è un prestito secco ma non è detto che non possano continuare dopo fine stagione. Siamo contenti del ragazzo ma con il Nizza si può trovare una soluzione".

Com'è arrivata l'idea di puntare su Martinelli per la porta? "Ci siamo accorti che ci serviva un portiere. Avevamo opzioni e diverse vedute. Ma visto che avevamo Ghidotti che, quando chiamato in causa, ha sempre fatto bene abbiamo pensato di andare su un profilo giovane con molte qualità e per me è uno dei giovani più forti in Europa. La scelta è nata da questo. Poi il campo dirà se abbiamo fatto bene oppure no".