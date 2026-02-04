Felipe al Viola Park: "È bellissimo. La Fiorentina uscirà da questa situazione"

In queste ore, a far visita alla Fiorentina presso il Viola Park è stato l'ex difensore gigliato Felipe Dal Bello, passato dal nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli essendo da giorni a Firenze. Non a caso, il brasiliano ha parlato proprio ai canali ufficiali del club viola: "Ho appena concluso il corso da allenatore Uefa A, ho fatto l'esame ieri ed ho approfittato per fare un giro nel bellissimo Viola Park. Carriera da allenatore? Non si sa mai, la passione c'è, al momento ho allenato gli U13 e U14. Vorrei entrare a far parte di uno staff per capire se questa è la mia strada".

Questo invece il passaggio sulla stagione attuale della Fiorentina: "Ho visto qualche partita, mi dispiace per la situazione. Quando partono questo tipo di annate è sempre difficile poi invertire il trend, ma con Vanoli è tornato un nuovo entusiasmo. Il popolo fiorentino è molto esigente, ma saprà sicuramente stare accanto alla squadra perché i ragazzi ne hanno bisogno. Consigli per uscirne? Sono sicuro che i ragazzi hanno capito la situazione, adesso sta a loro giocare per guadagnarsi la permanenza in A".