Qatar e Portogallo sulle tracce di Barak. Ma per la Samp non era in uscita

Alle ultime ore di calciomercato si è parlato molto di un possibile addio alla Sampdoria per Antonin Barak. Come riporta Sampdorianews.net infatti il calciatore era seguito da alcuni club del Qatar e dal Braga in Portogallo: queste società avevano infatti chiesto informazioni sull’ex di Hellas e Fiorentina, senza però trovare una sponda nella società blucechiata. In conferenza stampa questa mattina infatti sia il ds blecerchiato Mancini, sia il CEO Fredberg, sono tornati proprio su Barak. “Ovviamente abbiamo alte aspettative per tutti, soprattutto per i giocatori. Sono sicuro che anche Barak abbia altre aspettative da sé stesso. - ha spiegato il dirigente danese - L'obiettivo mio e di Andrea è creare una squadra competitiva con nuovi giocatori che possono portare concorrenza".

Più incentrate sul mercato invece le parole del direttore sportivo: “Non è mai stato in uscita. È un giocatore su cui crediamo. A Firenze era fuori rosa e ha messo un po' di più ad entrare in forma essendo grosso fisicamente. Antonin, vado a memoria, nelle ultime dieci giornate ci ha portato sette-otto punti. A Empoli ha fatto l'assist, ha guadagnato un rigore in casa con la Carrarese e ha fatto gol con la Reggiana. Io mi aspetto di più da tutti ma io sono contento dell'apporto che ci ha dato".