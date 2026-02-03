Il saluto di Gilardino al Pisa: "Le cadute educano ai sogni che tornano più potenti"

Il Pisa oggi ha annunciato il nuovo allenatore, Oscar Hiljemark, che succede ad Alberto Gilardino.

E l'ex giocatore di Fiorentina, Milan e Palermo (dove è stato compagno di squadra proprio di Hiljemark) ha voluto salutare la ex squadra via social: "Le cadute che ci educano nella gratitudine e ai sogni che torneranno più potenti!! Buona fortuna Pisa