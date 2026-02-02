Ufficiale L'ex viola Vecino dalla Lazio al Celta Vigo: addio all'Italia dopo 13 anni, ora c'è l'annuncio

Matias Vecino, ex centrocampista della Fiorentina (dove è arrivato il 24 gennaio 2013 anche se fu tesserato solo a giugno), dell'Inter e, da ultimo, della Lazio, lascia definitivamente l'Italia dopo 13 anni e va in Spagna, al Celta Vigo, dove raggiunge l'ex compagno viola Marcos Alonso, con il club spagnolo che lo annuncia in questi minuti: "Il Celta e la Lazio hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del centrocampista Matías Vecino, che difenderà il simbolo celeste fino a giugno 2027. Internazionale assoluto con l'Uruguay, Vecino arriva a Vigo dopo un percorso consolidato in Serie A".

Anche sul sito della Lazio si legge il saluto al giocatore: "Tutto il club desidera ringraziare Matias per il contributo dato e gli augura il meglio per il futuro".