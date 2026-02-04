Corvino non si ferma: avanti a Lecce fino al 2029: "Il mio sforzo è tutto per i tifosi"

Corvino non si ferma: avanti a Lecce fino al 2029: "Il mio sforzo è tutto per i tifosi"FirenzeViola.it
Oggi alle 12:13Ex viola
di Redazione FV

Pantaleo Corvino rilancia. In occasione della conferenza stampa di fine mercato del Lecce, il responsabile dell'area tecnica dei salentini, 76 anni, ha parlato delle operazioni concluse - Omri Gandelman arriva dal Gent con un bagaglio di esperienza già importante, mentre Sadik Fofana e Oumar Ngom rappresentano investimenti giovani, fisici e da non sottovalutare, in attacco l’unico innesto è Walid Cheddira, prelevato dal Napoli in prestito con opzione - ma anche del suo futuro professionale.

Come scrive Tuttosport l'ex dirigente viola ha infatti rivelato di aver firmato un rinnovo triennale del suo contratto col Lecce, inizialmente in scadenza nel 2026: «Tutti parlano dei contratti dei giocatori ma non di quelli dei direttori – sorride –. Avevo detto al presidente Sticchi Damiani di essere stanco, lui mi ha fatto tre anni di contratto e lo ha depositato in Lega senza dirmelo» ha detto Corvino. Poi il messaggio alla piazza: «Siamo qui per i tifosi, per rappresentare chi sente il Lecce come qualcosa che gli appartiene. Il nostro sforzo è per loro». Mercato chiuso, identità confermata. A Lecce la rotta resta salda, e la firma di Corvino è ancora ben visibile. 