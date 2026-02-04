Corvino non si ferma: avanti a Lecce fino al 2029: "Il mio sforzo è tutto per i tifosi"

Pantaleo Corvino rilancia. In occasione della conferenza stampa di fine mercato del Lecce, il responsabile dell'area tecnica dei salentini, 76 anni, ha parlato delle operazioni concluse - Omri Gandelman arriva dal Gent con un bagaglio di esperienza già importante, mentre Sadik Fofana e Oumar Ngom rappresentano investimenti giovani, fisici e da non sottovalutare, in attacco l’unico innesto è Walid Cheddira, prelevato dal Napoli in prestito con opzione - ma anche del suo futuro professionale.

Come scrive Tuttosport l'ex dirigente viola ha infatti rivelato di aver firmato un rinnovo triennale del suo contratto col Lecce, inizialmente in scadenza nel 2026: «Tutti parlano dei contratti dei giocatori ma non di quelli dei direttori – sorride –. Avevo detto al presidente Sticchi Damiani di essere stanco, lui mi ha fatto tre anni di contratto e lo ha depositato in Lega senza dirmelo» ha detto Corvino. Poi il messaggio alla piazza: «Siamo qui per i tifosi, per rappresentare chi sente il Lecce come qualcosa che gli appartiene. Il nostro sforzo è per loro». Mercato chiuso, identità confermata. A Lecce la rotta resta salda, e la firma di Corvino è ancora ben visibile.